«Проявятся слабые заморозки»: синоптик дал прогноз погоды на сентябрь в Москве

Синоптик Ильин: сентябрь в Москве и области не будет теплее обычного

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Первый школьный день может порадовать как родителей, так и учеников.

Грядущий сентябрь в Москве и области не будет теплее обычного. Ожидаются скачки температуры, но без крайностей. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал синоптик Александр Ильин.

«То есть, не исключено, что где-то на почве в этот период (с 24-го по 26-е. — Прим. ред.) в области могут проявить себя слабые заморозки», — Ильин о температуре под конец сентября.

Синоптик подчеркнул, что первые два дня сентября ожидаются без осадков, а температура должна порадовать москвичей — от +20 до +25 градусов. Он добавил, что дальше теплая погода будет постепенно уходить из столицы, с 3 по 7 сентября ожидаются и кратковременные дожди.

Далее в среднем будет порядка +15 градусов, но все изменится под конец второй декады сентября. Температура воздуха может опуститься вплоть до +8 градусов, а отдельные ночи станут еще холоднее, предупредил синоптик.

Ожидается, что бабье лето окажется теплым — в пределах от +14 до +19 градусов. При этом с 24 по 26 сентября, вероятно, люди уже столкнутся с первыми слабыми заморозками, заключил специалист.

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