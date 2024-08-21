SHAMAN решил изменить ход истории своим туром по городам России

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Музыкант придумал, как объединить людей мыслью о победе.

Автор и исполнитель песен, заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, задумал грандиозный проект — тур по регионам России, включающий более сотни концертов, в том числе в городах Новороссии. Программа называется «Победа!», и она, по мнению звезды, способна изменить мировоззрение его соотечественников и людей во всем мире.

Как рассказал SHAMAN журналистам aif.ru, начало будет положено на Красной площади в День российского флага — 22 августа. Но как тур может повлиять на умы зрителей? Артист не сомневается, что даже одно слово способно сподвигнуть на многое, не говоря уже о песне. На представления придут сотни тысяч людей, и он всех убедит в победе.

По словам артиста, его предстоящая концертная программа «Победа!» может оказать значительное влияние на людей как в России, так и во всем мире. В частности Дронов заявил, что человек способен на многие вещи простыми словами. Однако песней можно сделать гораздо больше. Певец заверяет, что на его концертах, куда, по его словам, будут приходить сотни тысяч людей, люди будут уверены в победе.

«Это как нейролингвистическая программа. Человек читает это слово, написанное ярко-красным цветом, и у него поднимается настроение… Всюду будет — „победа“… Вся страна будет думать о победе начиная с сентября, когда стартует тур. И, я в этом абсолютно уверен, это приблизит реальную победу», — заявил SHAMAN.

Как отметил певец, спецоперация по защите Донбасса продолжается уже два с половиной года. Своей задачей он считает работу с населением — правильно настраивать, поднимать боевой дух военнослужащих и не только их. И лучше способа, чем новая программа, не найти: во всех городах страны скоро слово «победа» будет скоро будет на каждом шагу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как SHAMAN выступил для жителей Мариуполя и Токмака.