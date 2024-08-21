Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

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Вынужденные трезвенники, помимо прочего, склонны к другим вредным привычкам.

Некоторые люди не любят алкогольные напитки, а некоторые — не могут их пить из-за непереносимости. После глотка возникает головная боль, добавляется тошнота, потом рвота. Необычный недуг проанализировали американские ученые. После чего пришли к не самым утешительным выводам: даже не выпитое спиртное может покалечить.

В интервью журналистам aif.ru биолог и известный медицинский блогер Анча Баранова рассказала о рисках, связанных с данным видом непереносимости. Никакого удовольствия от приема горячительного они не получают, да еще и мучаются потом неделями.

«Такие люди довольно быстро обучаются вообще совсем никогда не пить, и поэтому шанс развития алкоголизма у них примерно нулевой. А потому такие генные варианты, не дающие человеку выпивать, называют защитными», — отмечает эксперт.

По информации специалистов американской биотехнологической компании, занимающейся изучением ДНК, «23 and Me», страдающие упомянутым синдромом пациенты могут получить дополнительный «бонус» в виде малярии, близорукости, аутоиммунного гипертиреоза (повышенной функции щитовидной железы), некоторых видов рака, чаще всего рака кожи и легких. И у всех у них жуткие мигрени — как при похмелье.

В большинстве случаев непереносимость защищает от пьянства, дарит человеку крепкое здоровье, а также, меньшую склонность к развитию хронической усталости и более продолжительную и активную жизнь. Но случается и другое — не имея возможности выпить, он начинает увлекаться другими вредными привычками, такими как курение, или страдают расстройствами пищевого поведения.

Как заключила специалист, у алкогольной непереносимости есть как очевидные плюсы, так и опасные минусы. У каждого своя история, одинаково одно необходимость следить за диетой и регулярно показываться врачу.

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