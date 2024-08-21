Боня требует 200 миллионов с изуродовавшего ее мать пластического хирурга

Фото, видео: Niviere David/ABACAPRESS.COM / ТАСС; 5-tv.ru

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Омоложение в клинике Дубая обернулось для женщины некрозом тканей и неспособностью даже повернуть голову.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» и популярный блогер Виктория Боня рассказала о несчастье ее 68-летней мамы Галины Ивановны. Женщина порадовалась за преобразившуюся недавно дочь и тоже обратилась к пластическому хирургу Максиму Иванчуку, отправилась к нему не операцию в Дубай, а потом столкнулась с жуткими последствиями, опасными для здоровья. Ей провели липосакцию подбородка, подтяжку кожи лица и блефаропластику.

Как рассказала Боня в личном блоге, омоложение прошло категорически неудачно, после снятия бинтов стало ясно — на шее остались ужасные шрамы, но это еще эстетика — полбеды. Из-за сильного натяжения сшитая кожа от уха до уха лопнула, и на месте швов образовались глубокие рубцы, в тканях начался некроз. Чтобы несчастная смогла хотя бы двигать головой без риска, ей необходимы как минимум две новые операции по пересадке кожи. А когда сняли бинты, оказалось, что на шее жуткие шрамы, она почти полностью обездвижена, начался некроз тканей.

Блогер связалась с хирургом мамы и высказала свои претензии. Тот в ответ обвинил Галину Ивановну в неправильном уходе за собой после операции. Боня уверена, что Иванчук просто прикрывает некомпетентность и пытается сбросить вину за изуродованные лицо и шею на саму пациентку. Разумеется, одними увещеваниями дело не обойдется. Звезда полагает, что хирург мог работать без лицензии — отсюда и неумелые швы и, видимо, нежелание брать на себя ответственность за результат.

В Дубае доктор брал за вмешательство от 20 до 250 тысяч евро. Ему за свое лицо заплатила и сама Боня, и ее мама. Последней совсем не повезло. Предложение приехать к Иванчуку и все бесплатно исправить из страха женщины сразу отвергли. Они намерены подать в суд, по некоторым данным, уже составили и направили иск. Жертвы требуют с хирурга 200 миллионов рублей. А если его деятельность признают незаконной, вероятно уголовное дело и все шансы лишиться практики навсегда.

Ранее 5-tv.ru писал о Виктории Боне и ее пластике. О каких операциях она сожалеет всем сердцем?