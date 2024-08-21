СУ-34 накрыли пункт ВСУ в приграничье Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Удар наносился по разведанным укрепленным целям противника модернизированными авиационными бомбами.

Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических Сил в ночное время суток нанес удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ и его бронированной технике в приграничном районе Курской области. Видео предоставили в Минобороны РФ.

Удар наносился по разведанным укрепленным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении пункта временной дислокации подразделения и бронированной технике ВСУ, экипаж благополучно вернулись на аэродром вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.