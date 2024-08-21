Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Разведку целей и корректировку осуществляют расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» российских десантников нанесли удар по КНП ВСУ и сорвали ротацию ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. Видео предоставлено Минобороны РФ.

Артиллерийские расчеты российских десантников из состава группировки войск «Днепр» непрерывно продолжают наносить точные удары по позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе украинских террористических формирований на Каховском направлении в зоне проведения СВО. Разведку целей и корректировку осуществляют расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.