Вместо второй годовщины свадьбы: Джей Ло подала на развод с Беном Аффлеком

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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Ровно год назад она писала, что готова петь от переполняющей ее любви. Вместо этого сегодня отнесла иск судье.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес сделала то, чего ждали, хоть и надеялись на лучшее, преданные фанаты. Она подала на развод с любовью всей жизни Беном Аффлеком. Об этом сообщается в материале издания TMZ со ссылкой на судебные документы. Подчеркивается, что звезда сделала это не в обычный день, а (очень символично) на вторую годовщину свадьбы.

Джей Ло побывала в окружном суде Лос-Анджелеса, как и положено, она не передала их с адвокатом, а принесла лично. Артистка указывает дату расставания — 26 апреля 2024 года. Пара поженилась в Лас-Вегасе 16 июля 2022-го, а 20 августа устроила пышный белоснежный праздник в поместье Аффлека в Джорджии. Совпадение? Ровно год назад певица писала в своем блоге, с какой радостью любуется кольцом, как поет от переполняющих ее чувств...

Еще один примечательный факт — в документах Лопес не указывает, был ли у нее брачный контракт. По данным источников издания, договор супруги не заключали. Соответственно, все их огромные заработки за последние два года не считаются общей собственностью. Бен за это время снялся в трех фильмах и спродюсировал еще один, а Дженнифер выпустила целых четыре песни.

Это четвертый брак Джен и второй для Бена, уж чего, а отсутствия контракта фанаты от опытных звезд не ожидали. Возможно, они считали, что их вторая помолвка (первую разорвали в 2003-м) и состоявшаяся наконец свадьба означают любовь до гроба. Но ошиблись. Согласно документам, Дженнифер отказалась от супружеской поддержки после развода и просит судью отказать Бену в этой выплате. Совместных детей у пары нет.

По данным журналистов, далеко не все финансовые вопросы были урегулированы до подачи заявления. Известно, что знаменитости не так давно выставили свой семейный дом в Беверли-Хиллз на продажу, Бен купил свой новый в Брентвуде, Калифорния, а Дженнифер находится сейчас в поиске жилья. Переговоры относительно общей недвижимости ведутся несколько месяцев, но не прекращаются, а становятся все более ожесточенными. Порой бывшие возлюбленные ссорятся и не разговаривают друг с другом.

Почему же Джей Ло решила подать иск, если они с Аффлеком все еще сражаются за деньги? Да еще и в годовщину их идеальной свадьбы? Что ж, в Лос-Анджелесе с юридической точки зрения неважно, кто первым обращается в сед за разводом, зато это важно в вопросах пара… А в этом деле Джен профессионал.

Ранее, писал 5-tv.ru, было названо имя предполагаемого виновника развода легендарной пары Беннифер.