Александр Зацепин в 98 лет о молодой возлюбленной: «Мне хорошо рядом с ней»

Фото: Морозова Юлия / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Музыкант и автор кинохитов не готов уходить на покой. Он не только строит личную жизнь, но и продолжает работать.

Композитор, написавший музыку к сотне фильмов, в том числе главных советских кинохитов, народный артист России Александр Зацепин этой весной отметил 98-й день рождения. Он удивительно активен и свеж для своего возраста, все еще пишет, посещает фестивали и разного рода мероприятия. А еще живет тихой семейной жизнью с новой возлюбленной. Неофициальной (возможно, пока) женой легендарного автора стала 37-летняя Муза Ли.

Как рассказал журналистам KP.RU сам Зацепин, его секрет долголетия предельно прост — движение и умеренное рациональное питание. Артист занимается йогой, каждое утро делает 20-минутную зарядку, даже если находится в дороге. Пожилой композитор перенес операцию на глазах и теперь строго соблюдает предписания — пользуется компьютером полчаса, затем смотрит вдаль, отмеряет интервалы таймером, чтобы не забыть.

«В молодости мы жили в частном доме, я в любой холод выходил утром в трусиках и валенках во двор, натирался снегом: он был колючий, как соль, царапал тело. Кожа была красная. Но после этого я не болел! Возможно, что старая закалка мне помогает», — рассуждает Зацепин.

Но и без погружения в историю жизни понятно, что не только закалка помогает, но и присутствие в доме молодой женщины — талантливой и экзотичной. Муза Ли руководит театрально-музыкальным коллективом и работает постановщиком. Кореянка, рожденная на свет в Ташкенте. Она живет в московской квартире музыканта и всюду его сопровождает, верно следует за избранником. В его жизни Ли появилась недавно, но уже стала одной из главных ее частей. Впервые после смерти жены (в 2014 году) артист не чувствует себя одиноким.

Новая любовь Александра Зацепина. ВКонтакте / Муза Ли / muzali

«Без Музы я как без рук. Она и готовит вкусно, и в компьютере прекрасно разбирается. Да еще и режиссер! Мне хорошо рядом с ней», — заявил он.

Зацепин был женат четыре раза. Первая супруга Ревмира Соколова вышла за него беременной от другого, ее ребенок умер через год, брак продлился еще несколько лет. Сын пары Евгений прожил 24 года, умер от рассеянного склероза. С пианисткой Светланой Третьяковой автор был счастлив 28 лет, она родила дочь Елену. Светлана умерла в 47 лет от аневризмы аорты. Третьей женой стала художница Женевьева Прешак — подарила Зацепину французской гражданство. Четвертая, Светлана Морозовская, после 20 совместных лет скончалась от рака.

Ранее 5-tv.ru выяснял, действительно ли Ольга Бузова ждет ребенка от нового кавалера.