Тело 4-летнего мальчика выловили из распределительного колодца под Ярославлем

СК: тело 4-летнего мальчика нашли в распределительном колодце под Ярославлем

Фото: Telegram / СУ СК России по Ярославской области / yaroslavlsledcom

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Глава регионального управления СК и зампрокурора области контролируют расследование жуткого инцидента.

Утопленное тело четырехлетнего мальчика было обнаружено в поселке Борисоглебский Ярославской области. Мертвого ребенка нашли вечером 20 августа в распределительном колодце неподалеку от жилого дома. Об этом сообщают представители пресс-служб регионального управления Следственного комитета (СК) РФ, а также областной прокуратуры.

Сотрудниками СК возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств гибели малыша, назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят точные причины смерти.

«На место происшествия прибыл исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Ярославской области полковник юстиции Бакухин Павел Павлович, который координирует работу следователей и криминалистов», — сказано в заявлении ведомства.

Региональная прокуратура организовала проверку. По одной из версий, мальчик мог просто упасть в распределительный колодец. Специалисты ведомства определят, как в данном районе исполняются требования законодательства относительно безопасности жизни и здоровья граждан, и разберутся, почему маленький ребенок находился один на территории производственного объекта.

Ситуация поставлена прокуратурой на контроль. На место происшествия также выезжал заместитель прокурора Ярославской области Андрей Смирнов.

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