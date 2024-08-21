Вверх колесами: гонщик едва не погиб на трассе в США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stephen A Arce Action Sports Pho; 5-tv.ru

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Болид взмыл в воздух, а затем проскользил на крыше более сотни метров.

Очередной заезд популярной в Штатах серии NASCAR может войти в историю как гонка с самой необычной аварией. Если на старте зрители увидели привычную кучу-малу, как минимум из шести машин, то на финише главным героем стал пилот, автомобиль которого после легкого столкновения на треке взмыл в воздух, а затем проскользил на крыше более сотни метров.

Сам гонщик не пострадал, но он исполнил максимально длительный заезд вверх колесами.