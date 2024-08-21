Разбавлен спиртом: почти в 90% армянских коньяков выявили нарушения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru

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Организаторы проверки уже обратились во все органы, контролирующие отрасль.

Армянский коньяк может исчезнуть с российского рынка. По крайней мере, для этого появились все предпосылки после того, как в разных магазинах и торговых сетях были закуплены в общей сложности 200 образцов коньяка и отправлены на экспертизу. Результат потрясающий — девять из десяти бутылок оказалось лучше не пить.

Стандартам соответствуют единицы, если точно — 23 бутылки из 200. Самое распространенное нарушение — использование спиртов невиноградного происхождения. То есть, это даже не коньяк или бренди, а концентрат, разбавленный спиртом.

Организаторы проверки уже обратились во все органы, контролирующие отрасль.