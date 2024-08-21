Спасатели добрались до пропавших в Пакистане россиян

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Фото, видео: Официальный сайт Федерации альпинизма России alpfederation.ru; 5-tv.ru

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Однако о судьбе еще одного участника опасной экспедиции на склон горы К4 пока ничего не известно.

Спасатели накануне смогли добраться до россиян, пострадавших при восхождении на гору Гашер-брум в Пакистане. Со склона одной из самых сложных гор в мире К4, их спустили в лагерь на уровень 6100 метров, только оттуда их завтра сможет забрать вертолет. У обоих спасенных травмы различной степени тяжести.

Еще один из участников экспедиции — Сергей Нилов — до сих пор числится пропавшим без вести. На опасный маршрут, проходящий вдоль ледников, группа из пяти человек решилась, чтобы отыскать тело товарища, погибшего год назад на этом же склоне.

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