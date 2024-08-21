Кадыров доложил Путину о снижении безработицы в Чечне в десять раз

Фото, видео: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Глава Республики отметил, что при его вступлении в должность она достигала 76%.

Ночью президент провел рабочую встречу с Рамзаном Кадыровым, на которой обсудили развитие Чеченской Республики. Глава государства особенно отметил серьезное снижение безработицы — в десять раз.

«Рамзан Ахматович, посмотрел все, что вы показали. Знаю, что хотели показать еще больше, но то, что я увидел, впечатляет. Во-первых, хочу Вас со всем этим поздравить, с результатами работы, но, конечно, к большой работе всегда есть вопросы, которые требуют особого внимания. Давайте о них поговорим», — начал беседу глава государства.

«В нашей республике социально-экономическая ситуация стабильная, активно ведется работа по снижению безработицы. Как я отмечал ранее, мы планируем снизить ее к 5% до конца года. Реализуется более 500 инвестпроектов, среди которых такие…» — начал отчет Кадыров.

«Извините, а была она, эта безработица в Чеченской республике?» — поинтересовался президент.

«Когда вы меня назначали, была 76%».

«А сейчас?»

«Сейчас она семь, почти 8%», — резюмировал Кадыров

В ходе рабочей поездки в Республику Владимиру Путину также продемонстрировали проект нового района Грозного.