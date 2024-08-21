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Взял слово бывший президент Петр Порошенко. Очень радовался новому закону. Объяснил, что порядок в отношении священнослужителей УПЦ теперь — добровольно-принудительный.

Разговор о каких-либо правилах в привязке к нынешнему киевскому режиму — это абсурд. Вот, например, сегодня на всей Украине расправились с православием. Каноническую церковь просто запретили, вопреки конституции Незалежной. Почему Зеленского так пугает вера и зачем он вычищает храмы руками националистов и силовиков — об этом корреспондент «Известий» Александр Романов.

Примета нового времени: заседание без обсуждения и сразу же голосование. Рада приняла закон, который позволяет запретить единственную каноническую православную церковь Украины.

Это в стиле нынешнего Киева. Сначала запретили подавляющим большинством голосов, потом решили обсудить. В партии «Слуга народа» Зеленского нашлись четверо, голосовавших против. Один из них, Артем Дмитрук, начал скандировать с трибуны лозунги.

«Вира славна, наша вера православна», — заявлял он.

Взял слово бывший президент Петр Порошенко. Очень радовался новому закону. Объяснил, что порядок в отношении священнослужителей УПЦ теперь — добровольно-принудительный.

«Каждый священнослужитель должен сделать выбор. Или он с Украиной, и тогда добро пожаловать в ряды церкви. Или он против Украины и выбирает направление — или в Ростов, или в Москву. Но точно не на Украину», — уточнил он.

Порошенко — главный двигатель уничтожения православия на Украине. Это он на посту президента начал работу над созданием специальной антироссийской церкви. Это он выпросил томос, — то есть право основать свою, особую украинскую церковь. Она, правда, все равно самостоятельной не стала, а подчиняется Константинопольскому патриархату.

Но в новое религиозное образование люди шли неохотно. Тогда киевский режим обратился к своим вечным сподручным — бандеровцам. И радикалы начали отбирать храмы у православных общин. Срезая замки, взламывая двери, избивая священников. При поддержке полиции и армии.

Таким образом ПЦУ включило в свой состав почти тысячу храмов, церквей и монастырей. И явно не собирается на том останавливаться. Постепенно, метр за метром, идет и захват главного православного центра: Киево-Печерской лавры.

С прихожанами и раньше не особо церемонились, а теперь их вовсе перестанут принимать в расчет.

«Это беззаконный акт, являющийся грубейшим нарушением базовых представлений о свободе совести и правах человека. Этим актом создается правовая база для тотальной ликвидации приходов канонической Украинской православной церкви — религиозной общины, объединяющей большинство украинцев. Реализация этого решения приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих», — сообщил в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

На самом деле, вопрос веры в руках киевского режима — просто политический инструмент. Украинская православная церковь хотя и была максимально независимой от Московского патриархата — формально все же оставалась его частью, напоминая украинцам, что они и русские — это единый народ. Поэтому УПЦ мешает Западу — ведь задачу по созданию из Украины анти-России там не отменяли.

«Интерес ЕС и Вашингтона состоит в том, чтобы разорвать все связи между Россией и Украиной. Те, кто говорят по-русски и кто принадлежит к православной церкви — будут подвергаться угнетению, а если будут сопротивляться, то рискуют быть убитыми. Их ждет уничтожение. Но в целом Вашингтон преследует более значимые цели, с Украины они только начали, а вообще они и Россию хотели бы поставить под контроль», — сообщил немецкий политолог Кристоф Херстль.

Формально у украинской православной церкви будет еще девять месяцев, чтобы убедить киевский режим, что ее запрещать не надо. Официально заявляется, что церковь попадет под запрет только в том случае, если будет доказано, что она находится под влиянием Русской православной церкви. Впрочем, проверять, есть такое влияние, или нет, будет та же Госслужба по этнополитике и свободе совести, которая и продвигает закон о запрете УПЦ.