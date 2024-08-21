Financial Times: атака ВСУ на Курскую область была ошибкой

Фото, видео: Reuters / Viacheslav Ratynskyi; 5-tv.ru

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Действия не только не снизили активность ВС РФ федерации, но и наоборот — ускорили их.

А вот об ошибках, которые допустил Киев и командование ВСУ, уже открыто говорят на западе. По мнению Financial Times атака на приграничье Курской области не замедлила, а ускорила продвижение российских сил на Донбассе.

Наши бойцы продолжают прорываться сквозь украинскую оборону и, как считают британцы, очень быстро приближаются к своей цели, то есть полному контролю над территорией ДНР. Кто мог бы остановить это продвижение, как раз те десять тысяч элитных десантников и мотострелков, которые находились в резерве, а теперь переброшены на курскую границу.