В городе ангелов: Владимир Путин почтил память погибших в Беслане

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Карпухин; 5-tv.ru

В начале сентября будет 20 лет трагедии, которая потрясла страну.

Самые пронзительные кадры прошедшего дня сделаны в Беслане. Там мемориальный комплекс «Город Ангелов» посетил президент и, пожалуй, впервые мы увидели главу нашего государства, вот так, вставшим на оба колена и склонившимся к земле. Так может поступить человек, только переживший события 20-летней давности, как личную трагедию. И сегодня же впервые Владимир Путин побывал в школе, которую в 2004-м атаковали боевики.

Беслан, мемориальный комплекс «Город ангелов». Владимир Путин возлагает цветы к подножию «Древа Скорби». Президент отходит от стандартного протокола: встает на колени и целует плиту у подножия памятника.

Второй букет — погибшим бойцам спецподразделения «Альфа», которые своими телами закрывали детей от пуль террористов.

В «Городе ангелов» почти на всех могилах указана одна и та же дата смерти — 3 сентября 2004 года. Здесь похоронены целыми семьями. Идешь, смотришь — и шесть одинаковых фамилий подряд. И, в основном, детские портреты. Запредельная концентрация горя.

Та самая школа, тот самый спортзал. Не отреставрированный, а законсервированный, накрытый саркофагом — здесь ничего не меняли после штурма. Следы огня, осколков и пулевые пробоины оставили. Теперь это мемориальный центр, в который приезжают люди со всей России.

Скоро этой трагедии двадцать лет. Важный повод назвать вещи своими именами. Владимир Путин произносит эти слова не перед журналистами. Перед матерями Беслана. О незаживающих ранах, о том, с каким злом столкнулась Россия.

«Когда я говорю о морально-нравственной стороне, то у этих людей нет, конечно, никакой ни морали, ни нравственности, да и мы наблюдаем это — сейчас полно в реальной и текущей жизни. Со стороны видим, что они сами там творят, но у этих людей никакой, на самом деле, ни морали, ни нравственности нет. Есть только их интересы. Вроде бы об этом знаем уже десятилетиями и веками, но привыкнуть к этому невозможно. Конечно, эта трагедия, безусловно, останется незаживающей раной в исторической памяти всей России. Ну а для тех, кто пострадал, для вас, для ваших семей, для тех, кто потерял самое дорогое, что есть у человека — дети, это будет раной кровоточащей», — сообщил президент.

Исполнители теракта уничтожены — лишь один выжил и умрет в тюрьме. Уничтожено террористическое подполье на Северном Кавказе. Но те силы, которые стояли за боевиками, по-прежнему воюют с нами чужими руками.

«Они продолжают эту работу с попыткой раскачать нашу страну. Это очевидно. И так, как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, в Донбассе, в Новороссии, но так же, как в борьбе с терроризмом, мы добились своих целей, мы добьемся этих целей и на этом направлении в борьбе с неонацизмом. Безусловно, покараем преступников, в этом не может быть никаких сомнений», — сообщил Путин.

О том, как сохранить память о трагедии, а так же о развитии региона, Владимир Путин поговорил в ходе встречи с главой республики Северной Осетии — Алании Сергеем Меняйло.

«Вопросы, которые волнуют республику, вы мне докладывали, но жизнь быстро течет, вопросов возникает много», — сообщил президент.

После встречи — Владимир Путин пообщался с жителями Владикавказа.

И еще президенту рассказали, что по сложившейся традиции, бойцы из Северной Осетии перед отправкой на фронт в зону СВО, заезжают в Беслан, в ту самую школу, в тот самый спортзал.