Украла сама у себя? Могла ли Долина «замутить» схему по отмыву своих миллионов

Фото: © РИА Новости / Анатолий Медведь

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История про аферистов, выудивших у знаменитости 200 миллионов рублей, приняла неожиданный поворот.

Резонансная история народной артистки РФ Ларисы Долиной, которая потеряла 200 миллионов рублей, поверив мошенникам, обернулась против нее же с подачи блогера Антона Суворкина. По мнению звездного сплетника, певица сама вывела огромную сумму со своих счетов за рубеж и прикрылась легендой про аферу. Якобы она решила продать все свое имущество в России, чтобы пополнить иностранные счета. Примечательно, что эту версию поддерживают многие подписчики — и Суворкина, и главной героини скандала.

Журналисты aif.ru обратились за комментарием к юристу Александру Хаминскому, чтобы выяснить, насколько правдоподобно предположение блогера. Эксперт разочаровал доморощенных детективов и отметил, что в описанной хитрой схеме у Долиной попросту не было нужды. Хотя бы потому что россияне имеют право на владение счетами за границей.

«Сегодня есть ряд стран, в том числе Казахстан, Киргизия, Китай, ОАЭ, Израиль, где можно официальные открыть счета. Более того, это будут несколько счетов в разных валютах, включая рубли», — подчеркнул Хаминский.

По словам юриста, открывая счета для граждан РФ, банки автоматически поддерживают возможность конвертации средств в любую валюту. Вывести деньги и сохранить в зарубежной финансовой организации можно в течение нескольких минут безо всяких сомнительных махинаций. Зачем знаменитости идти на риск и выдумывать многоходовые аферы, нарушать при этом закон и ставить под удар репутацию? Трудно найти хоть одну вескую причину для этого.

Хаминский все же допускает, что ситуация представлена публике не совсем правдиво. Возможно, Долина не продавала квартиру по указке, чтобы перевести деньги на безопасный счет. Возможно, она поддалась на уговоры иного рода, так как захотела приумножить свой капитал. Согласилась после «обработки» мошенниками вложить деньги, чтобы потом якобы получить сверхприбыль. Эта версия, считает юрист, хотя бы объясняет, как разумный человек с большим жизненным опытом попался на крючок злоумышленников.

Эксперт добавил, что аферисты становятся все более настойчивыми, три года назад показатель телефонных звонков таких «сотрудников банка» составлял 4%, а сегодня это все 10%. Им помогают «черные психиатры», обучающие преступников втираться в доверие и выманивать больше денег. В случае со знаменитостями негодяи играют на звездной болезни и чувстве исключительности, уверен Хаминский. Но правило одно для всех — надо бросать трубку и проверять сохранность сбережений самостоятельно. Позвонив в банк или посетив его лично.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как телеведущая Ирина Хакамада стала жертвой мошенников.