«Лучше некоторых целуется»: в новом клипе Дмитрия Колдуна сыграла слониха из цирка

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актриса весом в несколько тонн проявила к артисту небывалую нежность — Эдгард Запашный оценил дуэт!

Певец Дмитрик Колдун воплотил в жизнь смелый проект — съемки клипа на его новую песню «Мэрилин Монро» прошли на арене Большого Московского государственного цирка. Актриса в образе легендарной блондинки стала одной из главных героинь ролика, а второй — слониха по имени Николь. Музыканту пришлось не просто репетировать и играть перед камерами дрессировщика с настоящим гигантом, для начала животному надо было понравиться! С этой задачей он справился отлично. Настолько, что даже заслужил слоновий поцелуй!

Как рассказал Колдун корреспонденту 5-tv.ru в перерывах между дублями, работа в цирке оказалась совсем не такой, как он представлял себе раньше. Артист был наслышан о проблеме жестокого отношения к животным и всерьез беспокоился. Как выяснилось, напрасно. На деле дрессировщики вовсе не муштруют несчастных дверей, а налаживают взаимное доверие, как выразился певец, «взаимодействие на эмоциональном уровне. И хотя поначалу грандиозная партнерша грозно помахивала хоботом и даже толкалась, вскоре уже спокойно выполняла своим задачи. И когда дошло до поцелуев, нисколько не смущалась.

«Очень умное животное, я с такими раньше не встречался. Бывают даже люди тупее… Нам нужно было, чтобы она меня так чмокнула в щечку. На это ушло 20 минут, никаких других трюков — только убеждение, слова, можно показывать пример. Это очень здорово», — поделился Колдун.

«Николь хорошо целуется?» — спросили его.

«Ну, лучше некоторых целуется, да», — заявил артист.

Гендиректор арены и дрессировщик с многолетним стажем, народный артист России Эдгард Запашный высоко оценил старания звездного гостя, а также поблагодарил его за проявленный интерес к цирку. И объяснил, почему нельзя просто так взять и начать сниматься рядом со слоном, пусть и привыкшим к выступлениям.

«Самое главное, что слониха приняла нового для себя человека, потому что это одни из самых опасных животных, с тонкой душевной организацией, это очень важно — понравиться слону. Как бы это странно ни звучало, слону надо понравиться, и не всем это удается. Слоны могут проявлять агрессию, и агрессия эта может плохо закончиться. Дима расположил к себе нашу слониху», — отметил он.

Музыкант действительно потрудился, чтобы добиться симпатии Николь. Например, прежде чем надеть костюм и выйти на арену, купал ее. По словам Запашного, слониха была очень довольная и бегала по душевой в пене, как большое облачко. Поцелуй ее, как и она сама, был довольно внушительным. Своим хоботом ушастая актриса закрыла партнеру буквально все лицо.

«Поцелуй слона, чтобы вы понимали, выглядит немножко по-другому. Они основной тактильный контакт производят с помощью хобота, а хобот — это нос. И она целует, получается, своим носом. И они уже нашли общий язык, Дима сегодня брал сушки прямо в рот, и она изо рта их брала, там вот так все лицо накрывается. Это красиво, прикольно смотрится», — с улыбкой рассказал Запашный.

Творческий путь Дмитрия Колдуна начался в Белоруссии. В России он стал известен благодаря участию в крупных музыкальных проектах, таких как «Народный артист-2» и «Фабрика звезд-6», он также представлял свою родину на «Евровидении-2007» с песней Филиппа Киркорова Work Your Magic. Ранее, писал 5-tv.ru, артист рассказал, почему из-за чего рассорился с Киркоровым и продюсером Виктором Дробышем и почему после «Фабрики» жил, как «полубомж».