Названы самые распространенные причины бесплодия у российских мужчин

Андролог Богатырев: варикоцеле чаще всего приводит к мужскому бесплодию в России

Фото: www.globallookpress.com / imagefruit

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В 30-50% случаев именно из-за проблем с мужским здоровьем пары не могут зачать ребенка.

Не только женщинам ставят диагноз «бесплодие», здоровье мужчины становится причиной бездетности пары в 30-50% случаев. О самых распространенных недугах, приводящих к проблемам с зачатием в интервью изданию Газета.ру рассказал врач уролог-андролог Артур Богатырев. Первый пункт в списке — варикоцеле, расширение вен в мошонке, из-за которого перегреваются яички и, соответственно, нарушается сперматогенез.

Хламидиоз, гонорея и другие инфекции, передающиеся половым путем (ИППП) тоже подавляют репродуктивную функцию. Негативно сказывается на нем и неопущение яичка в мошонку, крипторхизм. Кроме того, мужское бесплодие нередко провоцирует дисбаланс гормональной системы, например, пониженный уровень тестостерона.

Трудности с зачатием могут вызывать и некоторые анатомические особенности, такие как дефекты в строении мочеполовой системы мужчины, препятствующие выработке спермы или ее выведению. Усугубляют ситуацию вредные привычки. Курящие, часто выпивающие и тем более принимающие наркотические вещества мужчины своими руками снижают качество спермы, а то и вовсе выводят из игры, так сказать.

В группе риска по бесплодию находятся работники опасных производств — те, кто взаимодействует с радиоактивными объектами, пестицидами и тяжелыми металлами. Добавьте к этому нагрузки в виде стресса, нерационального питания и возраст — и получите полный «букет». С едой люди, в том числе мужчины, должны получать полный набор необходимых организму витаминов и микроэлементов.

Чтобы выявить бесплодие, врач-андролог обычно проводит следующие исследования: спермограмма, показывающая количество, качество и подвижность сперматозоидов гормональный анализ, УЗИ мошонки, а также, при необходимости, биопсия яичка и генетический анализ. Доктор Богатырев подчеркивает, что далеко не всегда бесплодие — окончательный диагноз без надежды на благополучное зачатие. Своевременное обращение к специалисту и корректное лечение помогают многим мужчинам обрести счастье отцовства.

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