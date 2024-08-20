Путин пообщался с выпускниками университета спецназа перед их отправкой на СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Глава государства поблагодарил бойцов за их решение защищать Родину в зоне СВО и от всего сердца пожелал им удачи.

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Чеченскую Республику встретился добровольцами, прошедшими подготовку в Российском университете спецназа. Видео встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

На кадрах глава государства напутствует бойцов перед их отправкой в зону спецоперации.

«В разные времена, даже самые сложные, находились такие люди, как вы, которые не жалели себя ради своей Родины и ради будущего нашего народа. <…> Вы принимаете для себя сложные решения. Одно дело здесь в тире стрелять, а другое дело — подвергать свою жизнь и здоровье опасности. Но у вас есть внутренняя потребность защищать Отечество и мужество принять такое решение. Если вы приняли такое решение, то вы уже победили», — сказал Путин.

Он также поблагодарил бойцов за их решение и от всего сердца пожелал им удачи. Пока у России есть такие мужчины, она непобедима, подчеркнул президент.

Российский лидер впервые с 2011 года прилетел с визитом в Чечню. В аэропорту его лично встретил глава республики Рамзан Кадыров. Ранее он неоднократно приглашал Путина посмотреть на то, как развивается регион. Весной 2024 года президента также пригласили в Чечню многодетные супруги, удостоенные ордена «Родительская слава».

Республика стала третьей остановкой главы государства в ходе его поездки по Северному Кавказу. До этого Путин посетил Кабардино-Балкарию и Северную Осетию.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео, на котором жители Владикавказа аплодисментами встречают Владимира Путина.