Фото: © РИА Новости / Стрингер

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Посол по особым поручениям Аскальдович призвал правозащитные организации объединиться против произвола киевского режима.

Запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) подтверждает диктаторскую сущность режима президента* Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.

«Инициаторы закона проигнорировали мнение миллионов верующих, позицию самой УПЦ, адвокатского сообщества и даже робкую критику зарубежных покровителей режима. Все усилия противников преступного закона оказались тщетными», — сказал он.

По словам дипломата, запрет УПЦ наносит удар по всему православию и угрожает его каноническому единству. Кроме того, запрет целой религиозной конфессии в европейской стране нарушает международное законодательство, подчеркнул Аскальдович.

Также он от имени МИД России призвал всех неравнодушных людей и правозащитные организации объединиться в противодействии государственному произволу в отношении канонического православия на Украине.

Ранее в этот день Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий запретить каноническую УПЦ. Он вступит в силу через девять месяцев при том, что напрямую противоречит конституции страны, в которой прописана свобода вероисповедания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховная рада Украины одобрила законопроект о запрете канонической УПЦ.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.