Обработка и ВПК: в каких еще отраслях быстрее всего растут зарплаты

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Росстат обнародовал данные по динамике оплаты труда в России.

Обрабатывающая промышленность и военно-промышленный комплекс (ВПК) — отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами в России. Об этом заведующий кафедрой бизнес-аналитики Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Толмачев заявил в беседе с aif.ru.

«Наиболее перспективной с точки зрения повышения зарплат выглядит вся обрабатывающая промышленность, включая ВПК. Высокие зарплаты сохранятся в финансовом секторе, в ИТ-индустрии, но темпы прироста здесь будут уступать обрабатывающей отрасли», — сказал он.

По прогнозу эксперта, тенденция роста зарплат сохранится до конца 2024 года, но темпы замедлятся в связи с общим замедлением экономического роста, вызванного в том числе недавним повышением ключевой ставки ЦБ.

Снижение темпов роста зарплат прогнозируют и в Росстате. По данным службы, на начало июня средняя начисленная зарплата в стране составила 86,38 тысячи рублей, что почти на 18% больше, чем год назад. Однако с учетом растущей инфляции реальное увеличение составило около 9%.

Дальше темпы роста оплаты труда будут замедляться, в том числе по причине снижения уровня безработицы, который сейчас в России равен рекордно низким 2,14%.

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