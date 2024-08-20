Жители Владикавказа аплодисментами встретили Владимира Путина

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российский президент посетил Северную Осетию в День памяти жертв терроризма.

Президент РФ Владимир Путин после встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло пообщался с жителями Владикавказа.

Главу государства толпа горожан встретила овациями, когда он вышел из здания администрации республики. Многие ожидали Путина в течение нескольких часов.

К президенту обращались с различными просьбами и предлагали сделать совместные фото. Коротко пообщавшись с местными жителями, Путин покинул центр города.

Ранее в этот день российский лидер приехал в Беслан, где террористы в 2004 году захватили и три дня удерживали больше тысячи заложников. Путин посетил школу № 1, где произошли трагические события и где теперь на уцелевших стенах школьного спортзала развешены фотографии жертв боевиков. Президент оставил здесь красные розы и зажег свечу.

Также Путин посетил мемориальный комплекс «Город ангелов», где похоронены 266 из 334 взрослых и детей, погибших во время теракта. Глава государства возложил цветы к памятнику «Древо скорби» и встал на колени.

Кроме того, Путин почтил память погибших при штурме школы силовиков, возложив цветы к памятнику бойцам спецназа «Альфа» и «Вымпел».

В рамках визита президент встретился с матерями жертв теракта, выразив им еще раз соболезнования в связи с трагедией, а также поручил главе региона держать на контроле уголовное дело по теракту в Беслане.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео посещения Путиным Беслана в День памяти жертв терроризма.