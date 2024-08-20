Опубликованы кадры брошенного блиндажа ВСУ в Нью-Йорке с американским оружием

Фото, видео: Reuters / UKRAINIAN ARMED FORCES; 5-tv.ru

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На попавших в сеть кадрах можно заметить американские гранаты.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бежали из Нью-Йорка (до 2021 года — Новгородское. — Прим. ред.) в Донецкой Народной Республике в спешке, побросав свои позиции и оружие. Эксклюзивные кадры из украинского блиндажа оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах можно заметить, что украинские боевики побросали на позициях все свои вещи, включая продовольствие. Помимо этого, в блиндаже российским военным удалось обнаружить оружие, произведенное в Соединенных Штатах. Боевики ВСУ бросили поставленные союзниками гранаты и снаряды.

20 августа в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка войск «Центр» освободила один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых российский Су-34 уничтожил пункт управления и склад ВСУ в Сумской области.