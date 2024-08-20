Жителя Крыма приговорили к 18 годам за подготовку покушения на Аксенова

Фото, видео: Telegram / Официальный телеграм-канал Генеральной прокуратуры Российской Федерации / genprocrf; 5-tv.ru

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Провалившуюся операцию курировали на Украине.

Южный окружной военный суд приговорил крымчанина Игоря Корчинского к 18 годам лишения свободы за подготовку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«Финал уголовного дела о приготовлении террористического акта. Игоря Корчинского, который под руководством сотрудника службы безопасности Украины планировал подрыв автомобиля главы Республики Крым, суд приговорил к 18 годам лишения свободы», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

На официальном сайте ГП уточнили, что первые четыре года Корчинский проведет в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима. Он также обязан выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей.

Суд признал крымчанина виновным по уголовным статьям о «Приготовлении к совершению террористического акта», «Прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств».

Корчинский был схвачен силовиками в июне 2023 года, когда забирал взрывчатку у своих кураторов.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Аксенова, который заявил, что за год на него пытались совершить четыре покушения.