«Человек святой просто»: Наталья Штурм призналась, что не общается с сыном

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певица считает, что во всем виноват ее бывший супруг.

Певица Наталья Штурм призналась, что не общается со своим сыном Арсением. Об этом она рассказала в одном из интервью на YouTube.

Артистка поведала, что ждет, когда ее наследник станет взрослым и сам сделает первый шаг к примирению. На данный момент Арсению 20 лет.

По словам Штурм, он таит обиду на мать из-за ее расставания с бизнесменом Игорем Павловым. Певица также объяснила, что хотела оставить сына с его отцом потому что поняла, что сама с этим не справится.

В сложившейся ситуации она винит самого экс-супруга, так как у юноши с детства была обслуга, а английский язык ему и вовсе преподавал священник.

«Это невыносимо — справиться с человеком, у которого на протяжении 13 лет были повар, горничная, садовник, воспитатель. Причем воспитателей несколько. И один из них — учитель английского. Священник! Вот до такой степени он (Павлов — Прим. Ред.) старался подобраться к Арсюшиному менталитету и пониманию мира, что священник у него английский преподавал. Уже человек святой просто», — поделилась Штурм.

Наталья Штурм также рассказала в интервью подробнее о самом Арсении. Она считает, что он на самом деле очень хороший и неконфликтный парень, однако отец отбил у него всякое желание учиться.

Певица считает, что такое отношение к образованию у нее сына могло сформироваться из-за воспитания Павлова, который во всем потакал наследнику.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Наталья Штурм развелась с мужем, который ее избивал. Они состояли в браке более 20 лет. В качестве доказательства она опубликовала фотографию со свидетельством о расторжении брака в своих социальных сетях.