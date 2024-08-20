Суд отклонил жалобу по иску третьей жены Градского на получение наследства

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Ольге ранее было отказано в праве на наследство покойного народного артиста России.

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу по иску третьей жены народного артиста России Александра Градского Ольги Градской на получение наследства. Это следует из картотеки электронных дел суда.

Иск ранее был подан к детям певца Даниилу и Марии Градским, а также к его вдове Марине Градской (Коташенко).

«Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в карточке дела.

В октябре прошлого года Тверской суд Москвы отказал Ольге Градской, с которой музыкант был в браке с 1980 по 2001 год, в праве на наследство покойного мэтра.

В 2022-м Градская подала иск в суд к вдове артиста Марине Коташенко и своим же детям Марии и Даниилу. Разбирательства по этому делу проводились в закрытом режиме.

Александр Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет. Перед этим он перенес инсульт, лежал в нейрореанимации. После себя Градский оставил наследство в размере около одного миллиарда рублей. Родственники никак не могут поделить его между собой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд отказал детям Градского в аресте имущества вдовы покойного мэтра.