Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; Личный архив Ирины Гуляевой; 5-tv.ru

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Не надо говорить ребенку, что ему придется работать «дворником», если он будет плохо учиться.

Первый поход в школу — это всегда волнительно для ребенка, поэтому на родителях лежит ответственность правильно подготовить его к этому знаменательному событию. Как это сделать, в интервью 5-tv.ru рассказала семейный психолог Ирина Гуляева.

«Ребенку нужно транслировать правильное отношение к школе, направлять его, приводить в пример себя и говорить, что родители тоже учились в школе, что это важно. Не обязательно при этом какие-то моменты скрашивать, наоборот, нужно рассказывать все, как было в школе, это создаст доверительные отношения с ребенком», — дала первый совет психолог.

Крайне важно дать понять ребенку, что независимо от его оценок отношение родителей к нему не изменится, и они все равно будут его любить. Не надо говорить ребенку, что он будет работать «дворником», если будет плохо учиться. И категорически нельзя угрожать ему «отдать в детдом», чем грешат некоторые папы и мамы.

«Это очень важно для детей, потому что они не хотят идти в школу, чтобы не расстраивать родителей. Получая плохие оценки, они думают, что родители перестают их за это любить», — пояснила Гуляева.

Также родителям надо предложить ребенку решать школьные проблемы вместе. Важно и поощрять уважительное отношение к учителям.

Дома в тот момент, когда ребенок пойдет в школу, необходимо избегать стрессов, конфликтных ситуаций, ссор между родителями. От всего этого нужно стараться оградить ребенка.

«Ну и обязательно нужно поощрять и хвалить за желание учиться и хорошие оценки», — заключила психолог.

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