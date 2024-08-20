«Белгород», «Курск» и «Брянск»: в России созданы новые группировки войск
В России создали группировки войск «Белгород», «Курск» и «Брянск»
Фото, видео: Александр Река / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Глава Минобороны Белоусов провел заседание Координационного совета по безопасности приграничья.
В России создали три новые группировки войск: «Белгород», «Курск» и «Брянск». Об этом сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов в ходе совещания Координационного совета по безопасности приграничных регионов.
«По каждой задаче Координационного совета в министерстве определено должностное лицо, которое несет ответственность за ее выполнение в суточный срок. В случае невозможности решения проблемы на своем уровне информация доводится до меня лично, и я принимаю решение», — заявил Белоусов.
Министр также отметил, что в Национальном центре управления обороной Российской Федерации развернута специальная оперативная группа, которая занимается координацией и разрешением вопросов, поступающих из приграничья. В том числе группа занимается поставкой необходимого вооружения для российских военнослужащих, которые ведут операцию по вытеснению Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории России.
По итогам заседания Координационного совета, состоявшегося 20 августа, были оговорены все вопросы по каждому из трех регионов.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.
Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что противник потерял более четырех тысяч боевиков в Курской области.