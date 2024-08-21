Удивительные билеты: как космонавты и астронавты сдают экзамен в Звездном городке

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Командир Алексей Овчинин тянет билет, как на экзамене в университете. В нем нештатные ситуации, которые могут случиться на МКС.

Экипаж «Союза», который отправится на орбиту в середине сентября, сегодня сдал финальный экзамен. Испытание проходили на специальном тренажере. Он в деталях воссоздает сегмент МКС. Россияне Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит находились там весь день и отрабатывали нештатные ситуации. Подробности у Артура Ишпулатова.

За шлагбаумом находится закрытый город — Звездный городок. Именно здесь находится центр подготовки, где космонавты сдают экзамены перед тем, как отправиться на Международную космическую станцию (МКС).

Обычно сюда не попасть, но сегодня пустили журналистов — случай особый. Экипаж проходит аттестацию.

Командир Алексей Овчинин тянет билет, как на экзамене в университете. В нем нештатные ситуации, которые могут случиться на МКС. Какие именно достались космонавтам, держат в секрете. Экипаж в билет тоже не заглядывает. На нем лишь ставят подписи и оставляют на столе. Но может быть все что угодно — разгерметизация, пожар или поломка туалета. Со всем этим экипаж должен уметь справиться.

«Мы готовимся вместе достаточно долго. Мы проходили совместные тренировки и на российском сегменте Международной космической станции, и на корабле „Союз“. За это время мы узнали друг друга, лучше поняли стиль работы друг друга. Поэтому у нас все получится», — рассказал командир экипажа Алексей Овчинин.

В тренажере МКС — несколько модулей: служебный, функционально-грузовой блок, модель бортовой вычислительной системы и имитатор американского сегмента МКС. Он нужен для астронавтов NASA. Они тоже сдают экзамен здесь, в Звездном городке.

«Подготовка и в NASA, и здесь, в Звездном городке, просто великолепна, и она отлично готовит всех астронавтов и космонавтов к полету на кораблях «Союз», — заявил второй бортинженер Дональд Петтит.

За происходящим в тренажере следят в специальном центре. На мониторах видно все, что делают космонавты. Внутри имитации МКС экипаж находится весь день, там воссоздают реальные условия на станции в течение земного дня. Отсюда же подают сигнал о нештатной ситуации. Но вот когда она случится, космонавты не знают. Это может произойти и к концу экзамена. Впрочем, экипаж готов к любому развитию событий, так как этот полет в космос будет далеко не первым. С собой, как всегда, собираются взять фотографии родных и близких, так легче переживать долгую разлуку. На МКС отправится и мягкая игрушка.

«Индикатор невесомости будет — это мягкая игрушка, собака корги, вот она будет нас сопровождать во время старта. Ну и на протяжении всего полета», — заявил первый бортинженер Иван Вагнер.

А по завершении работ в планах — сделать редкие и уникальные фотографии нашей планеты для личного архива. Отправка основного экипажа на МКС запланирована на 11 сентября.