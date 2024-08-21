ГОСТ на веганскую и вегетарианскую продукцию разработали в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sina Schuldt; 5-tv.ru

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Внашей стране сейчас мода на ЗОЖ и настоящий бум популярности продуктов, в состав которых не входят компоненты животного происхождения.

В России появится ГОСТ продуктов для веганов. Новые стандарты представили сегодня в пресс-центре «Известий». Как говорят инициаторы, в нашей стране сейчас мода на ЗОЖ и настоящий бум популярности продуктов, в состав которых не входят компоненты животного происхождения. Но на всем этом пытаются играть не совсем честные коммерсанты. Мария Спиридонова продолжит.

Молоко кокосовое, миндальное, ванильное. Йогурты без лактозы и мясо без мяса. В магазинах отдельные витрины с растительными продуктами, все якобы полезное.

«Что получается: спрос растет, интерес к продукции растет, требований к ней не установлено. К сожалению, это всегда возможность для злоупотреблений со стороны недобросовестных участников рынка, которые могут вводить потребителя в заблуждение», — отметил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев.

Но веганская еда — это зачастую маркетинговая уловка. Среди ингредиентов в якобы растительных продуктах запросто могут оказаться совсем не веганские. Например, желатин, который производят из костей.

«Чаще всего в желатине находятся жирные продукты, которые не полезны и вегану, и в принципе любому человеку. На это надо обращать внимание. С точки зрения маркетинга это все упаковывается, как деликатес, но на самом деле нет. Там сахара обратите внимание, сколько», — сказала маркетолог Александра Кузнецова.

В веганской еде не должно быть кармина, молочной сыворотки и лактозы, а красивая упаковка — не показатель качества.

При выборе растительной альтернативы мясу, йогуртам или, например, молоку эксперты советуют в первую очередь обращать внимание на неброскую упаковку. На ней обязательно должен быть знак евразийского соответствия.

Поэтому для веганских продуктов разработан ГОСТ, и вскоре должна появиться специальная маркировка. Более того, не все веганы одинаковые, и теперь есть официальный список, чем они между собой различаются. Ововегетарианцам, например, кроме растительной, пищи можно только яйца. Лактовегитарианцам — только молоко. Существуют даже полувегитарианцы — они едят все, кроме красного мяса.

«Это новые правила, любой ГОСТ все равно будет апробироваться. На самом деле, это очень важно — наведение порядка на этом рынке. Потому что есть проблемы с пониманием, что такое постные, что такое вегетарианские и веганские растительное продукты», — подчеркнул председатель правления Союза производителей продукции на растительной основе Андрей Волков.

Евгений Луковкин был веганом четыре года. Итог — минус 20 килограммов на весах. И преддиабет в медкарте.

«Я стал замечать, что у меня суставы, колени, локти, кости начинают болеть, не важно, ходишь или лежишь», — рассказал Евгений.

При неправильном подходе веганство действительно может быть опасным, говорят врачи.

«Будем без волос, ногтей, с плохой кожей — это не так страшно с точки зрения нашего организма. Главное, сохранить в работоспособном состоянии жизненно важные органы: мозг, сердце, печень», — рассказала диетолог Елена Саламатина.

Но дефицит микроэлементов и аминокислот можно восполнять, например, витаминами. Василий Уткин веган уже 11 лет и начинать есть мясо снова не собирается.

«Вдохновился другом, показывал в соцсетях. Отказывался постепенно: то на день, то на два, чувствовал легкость. Постоянно сдаю анализы, все отлично», — поделился Василий.

Новый гост будет подтверждать состав и безопасность продукции. А значит, веганы не будут беспокоиться за свою диету, а производители не смогут вводить клиентов в заблуждение.