Фото, видео: Александр Полегенько / ТАСС; 5-tv.ru

После достигнутого успеха силы группировки «Центр» ведут наступление на Торецк.

Российские войска взяли Нью-Йорк — именно так во время правления Порошенко украинские власти в угоду западным спонсорам переименовали поселок Новгородское в ДНР.

Помимо символического освобождение этого населенного пункта имеет важное военное значение. Через него проходит железная дорога. Еще недавно киевские формирования использовали Новгородское для переброски подразделений на разные участки фронта. О том, как освобождали Нью-Йорк в репортаже Станислава Григорьева.

Битва за Нью-Йорк продолжалась несколько месяцев

За Нью-Йорк бились несколько месяцев: ВСУ бросали туда все новые и новые резервы. О чем свидетельствуют многочисленные пленные, взятые на этом направлении.

«Командование обещало, что мы два дня покопаем и через два дня нас должны поменять. А получилось, что командиры нас бросили там», — рассказал военнопленный Валерий Костюченко.

Впрочем, качество пополнения было неважным, и уже очень скоро стало понятно: Нью-Йорк не удержать — не помогли даже прямые угрозы убийством личному составу.

«Старшина роты, было такое, он говорил: если не выполняется приказ, расстреляю… Своей рукой расстреляю», — поделился военнопленный Андрей Дубровский.

Российские военные установили флаг в поселке

Крах ВСУ подробно зафиксирован на видео: кадры появились в неофициальных Telegram-каналах. На них российский военный бесстрашно взбирается на крышу дома и устанавливает флаг. А на ролике, сделанном с квадрокоптера, военные показывают, что взяли стратегическую высоту. Комментарии за кадром говорят сами за себя.

«Стоп! Стоп! Вот тут стоп, назад, назад! На открыточке! Вот тут стоп, на этом месте растягивайте флаг. Красавчики», — говорят на видео.

Минобороны России до сегодняшнего дня хранило молчание.

«В результате активных действий подразделений группы войск „Центр“ разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Это сообщение означает, что никаких двойственных толкований о контроле города быть не может и теперь это не Нью-Йорк, а Новгородское.

Стратегическая важность поселка

Среди многочисленных географических точек ДНР — это одна из ключевых, которые находятся между Донецком и Артемовском. Нью-Йорк фактически упирается в важнейший логистический центр для украинских сил — Торецк. За ним начинается главный укрепрайон всей группировки ВСУ на Донбасском участке — Краматорская дуга. И противник сам же признает, что Торецк им в скором времени придется оставить.

«Ситуация не просто сложная, а очень сложная. И с точки зрения Торецка, и с точки зрения других направлений. И враг не зашел в Торецк только потому, что у них просто не было приказа», — считает военнослужащий ВСУ Евген Иевлев.

Украинцы уже потеряли пригород Торецка — Артемово. Кстати, его киевский режим тоже не так давно переименовывал, но в ДНР действует закон: все географические названия сохраняются такими, какими были в 2014 году. То есть до нападения киевской хунты на Донбасс.