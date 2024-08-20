Зажег свечу и встал на колени: Путин посетил Беслан в День памяти жертв терроризма

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Карпухин; 5-tv.ru

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Президент посетил школу, мемориал «Город ангелов» и побывал у памятника бойцам спецназа «Альфа» и «Вымпел».

Владимир Путин посетил Беслан. В международный День памяти и поминовения жертв терроризма глава государства пришел в школу, где боевики в 2004-м три дня удерживали больше тысячи заложников. Сейчас на уцелевших стенах школьного спортзала развешены фотографии тех, кому было не суждено пережить весь тот ужас.

Президент оставил красные розы и зажег свечу. А на территории мемориала «Город ангелов», где покоятся погибшие дети и взрослые, возложил цветы к памятнику «Древо скорби» и встал на колени.

Глава государства также почтил память погибших при штурме школы силовиков, возложив цветы к памятнику бойцам спецназа «Альфа» и «Вымпел».