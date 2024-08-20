«Экспромт был лишним»: Волочкова оконфузилась на показе мод в Екатеринбурге

Фото: Булкин Сергей / ТАСС

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Зрители в зале даже не поняли, что происходит.

Балерина Анастасия Волочкова устроила собственное дефиле на показе мод в Екатеринбурге, но ей почти никто не хлопал. Видео с показа она выложила в личный блог.

Бывшая солистка Большого театра стала гостьей светского мероприятия U Fashion, которое состоялось в музейном комплексе в Верхней Пышме. Артистка появилась на публике в элегантном черном комбинезоне, который создал для нее друг –дизайнер Джемал Махмудов. Волочкова уже не в первый раз надевает образы этого модельера.

Волочкова решила не оставаться без внимания публики и во время паузы сама вышла на подиум. Она незамедлительно стала позировать фотографам, а затем попросила зрителей поддержать ее аплодисментами.

Однако в зале стояла тишина. Лишь чьи-то редкие хлопки нарушали спокойствие и монотонность происходящего.

Волочкова решила напоследок сделать свой фирменный балетный поклон и затем удалилась. Сама же артистка считает, что была в тот день на высоте.

«Этот экспромт удался», — заявила балерина.

Тем не менее многие подписчики были в корне не согласны с балериной. Пользователи Сети оценили модный образ артистки, но посчитали этот экспромт лишним.

«Красивый комбинезон, но красиво ходить по подиуму вы не умеете. Неловко смотреть на походку сломанного циркуля»;

«Фурор — это скудные аплодисменты?»;

«Наконец-то одета нормально, но этот экспромт был лишним. Люди, кажется, даже не поняли, что происходит», — писали комментаторы под ее постом в соцсетях.

После мероприятия Волочкова переоделась в маленькое черное платье и отправилась на ужин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова едва не погибла в собственном особняке.