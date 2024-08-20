Без цензуры: Кушанашвили жестко прошелся по обманутой мошенниками Ларисе Долиной
Кушанашвили оскорбил Долину после истории с мошенничеством
Фото: Никитченко Елена / ТАСС
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Известный своей прямолинейностью журналист не смог сдержать эмоций, анализируя произошедшую с народной артисткой ситуацию.
Журналист Отар Кушанашвили назвал певицу Ларису Долину идиоткой из-за того, что она несколько месяцев переводила мошенникам миллионы рублей. Своим взглядом на эту ситуацию он поделился в своем шоу на YouTube.
Кушанашвили искренне не понимает, как артистке не могло за эти месяцы прийти в голову, что что-то идет не так
«Человек идиот! С апреля по июль! Человеку не пришло в голову? Как они общались? „Здравствуй! Переведи еще десять миллионов. Еще переведи“. И вот в черных очках говорит, что ее обманули. А что с тобой еще делать?» — восклицает журналист.
Кроме того, шоумен в ироничной форме попросил у нее денег, если у нее их так много, чтобы дарить их злоумышленникам.
«Мне на лечение нужно, дайте десятку, пожалуйста. У вас же должно было что-то заваляться. Народная артистка! Мы ее любим, боготворим, но как? Идиот человек!» — восклицает журналист.
История с обманом певицы Ларисой Долиной стала известна общественности 13 августа. Утром четверо неизвестных пытались проникнуть в московскую квартиру артистки, утверждая, что являются ее собственниками.
Позже певица подтвердила, что стала жертвой мошенников и сама продала им квартиру, предположив, что обманувшие ее люди находятся на Украине. Позже эту информацию предварительно подтвердили правоохранители.
Как уточнили в МВД России, Долиной позвонили по телефону, представившись работниками спецслужб, и заявили, что в отношении нее совершаются мошеннические действия. Чтобы спасти свое имущество, певица согласилась перевести на указанный мошенниками счет, а также продала свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках.
Часть наличных денег она передавала через курьера, которым и оказалась теперь арестованная Цырульникова. В итоге звезда оказалась без недвижимости и без денег.
Ранее 5-tv.ru писал, что певица Настя Крайнова сказала о ситуации Ларисы Долиной.