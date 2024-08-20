«Умудряется выглядеть неряшливо»: Меган Маркл осудили за внешний вид

Меган Маркл вышла в свет в юбке за 190 тысяч рублей

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Элемент гардероба герцогини Сассекской стоил около 190 тысяч рублей, что больше, чем средняя годовая зарплата в Колумбии.

Меган Маркл снова оказалась в центре скандала. На этот раз объектом критики стала ее дорогая юбка. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Супруга принца Гарри выступила на форуме «Афроженщины и власть» в театре города Кали в Колумбии. Для выхода она решила выбрать белую рубашку без рукавов с серебряными пуговицами и мини-юбку в пайетках, которая стоит 1634 евро, это около 190 тысяч рублей. Завершила свой образ Маркл розовыми замшевыми туфлями-лодочками.

За это люди в Сети назвали ее «неряхой», которая не научилась нормально одеваться, несмотря на хорошие средства.

«Она носит самые дорогие наряды, но все равно умудряется выглядеть неряшливо. Ее юбка стоила больше, чем средняя годовая зарплата в Колумбии», — передает издание комментарии людей.

Кроме того, люди осудили ее за плохую прическу и внешний вид. По их словам, Меган выглядела так, будто вспотела.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что принц Гарри с женой вышли в свет со странным предметом.