Забрала детей себе: дочка и сын певицы Нюши остались с ней после развода родителей

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Изначально дети должны были остаться с отцом, но, похоже, планы родителей кардинально поменялись.

Певица Нюша наконец-то завершила длившийся все лето бракоразводный процесс с бизнесменом Игорем Сивовым. Как пишет издание 7Дней.ru, двое детей бывших супругов останутся у мамы, несмотря на то, что ранее сообщалось об обратном.

Изначально, артистка заявляла, что ее дочь и сын уже наладили жизнь в Дубае, где проживает их отец, поэтому она не будет перевозить их в Москву, однако что-то или кто-то повлиял на решение певицы.

О новых планах Нюши стало известно на одном из ее недавних выступлений в столице. В разгар шоу на сцену вышла пятилетняя дочь знаменитости Симба, которая поблагодарила зрителей за то, что они пришли на концерт, после чего удалилась за кулисы. Двухлетнего сына Саффрона певица публике не продемонстрировала, однако, стоит полагать, что он также находится в Москве вместе с мамой.

Поклонники Нюши в интернете заподозрили, что бывший муж Нюши не хочет заботиться о детях, а может и вовсе уже успел завести новый роман, ведь еще зимой его запечатлели на концерте с неизвестной женщиной. Поэтому и планы на жизнь детей в Дубае не состоялись.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Брэда Питта официально отказалась от фамилии отца.