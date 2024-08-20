Скрытая угроза: какую опасность таят в себе яблоки

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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В зоне риска — люди с диабетом.

Специалисты из Роспотребнадзора рассказали, что чрезмерное потребление яблок может вызвать проблемы со здоровьем. Как пишет издание URA.RU, один из самых полезных фруктов приводит к заболеваниям пищеварительной системы.

Как отмечают в ведомстве, яблоки содержат клетчатку, которая в больших количествах вызывает колиты, гастриты и даже язвы. Также в них повышенное количество сахара, что может навредить людям с диабетом — больше всего его содержится в желтых и красных сортах.

Эксперты советуют есть яблоки не очищая их, так как в кожуре содержится большое количество полезных веществ, таких как витамин С, витамины группы В, бета-каротин и прочие микроэлементы.

Зеленые яблоки полезны для профилактики анемии, болезней сосудов и нервной системы. А вот косточки, несмотря на содержащийся в них йод, содержат ядовитый глюкозид амигдалин, который является токсичным для организма, так что от их употребления следует воздержаться.

Миф о пользе подгнивших яблок также является вредоносным — в таких плодах может накапливаться микотоксин патулин, который опасен для человека. Хранить яблоки необходимо отдельно ото всех прочих фруктов, так как их кожура выделяет этилен, из-за которого другие плоды быстрее портятся.

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