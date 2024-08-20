Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Армия России продолжает ликвидацию врага в приграничье.

Подразделения группировки войск «Север» России ликвидировали более четырех тысяч боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. О ходе отражения попытки вторжения неонацистов сообщили в Минобороны РФ.

Российские войска сорвали попытки атак противника в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное и Русская Канапелька. В ходе боев ликвидированы более 60 боевиков, а также уничтожены два танка, шесть автомобильной техники и восемь боевых бронированных машин (ББМ).

Вместе с тем поражены скопления боевиков и техники ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Викторовка, Косица, Любимовка, Плехово, Толстый Луг и западнее Богдановки.

В Сумской области оперативно-тактическая авиация РФ ударила по районам сосредоточения личного состава и техники ВСУ в таких населенных пунктах, как Александрия, Белополье, Вольная Слобода, Ворожба, Локня, Могрица и Хотень.

За сутки ликвидированы до 350 украинских боевиков. Также ВСУ потеряли 25 единиц бронетехники, восемь авто, два миномета и станцию радиоэлектронной борьбы.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 4130 военнослужащих, 58 танков, 27 боевых машин пехоты, 50 бронетранспортеров, 299 боевых бронированных машин, 131 автомобиль, 27 артиллерийских орудий», — говорится в сообщении.

Уничтожены также пять устанок ЗРК и семь пусковых установок РСЗО, включая три HIMARS и одну MLRS. Лишились ВСУ и шести станций радиоэлектронной борьбы, четырех единиц инженерной техники, в том числе двух машин разграждения и одной установки разминирования УР-77.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Спецоперация на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские морпехи громят технику ВСУ в Курской области. Как рассказали сами бойцы, противник не ожидал такого жесткого отпора. После неудачных атак «в лоб» украинские боевики попытались обойти наших военных, но сами попали в засаду.