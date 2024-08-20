От науки до цифровых технологий: десять онлайн-маршрутов по выставке «Россия»

Фото: © РИА Новости / Анатолий Медведь

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Принять участие желающие могут из любой точки мира.

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ завершилась 8 июля. Для тех, кто не успел посетить это мероприятие, создали уникальные онлайн-экскурсии. Об этом сообщили в пресс-службе «Дирекции выставки достижений «Россия».

Благодаря этому проекту все желающие могут ознакомиться с локациями выставки из любой точки мира.

«С помощью десяти тематических маршрутов можно полностью погрузиться в атмосферу выставки, посетить все павильоны и детально изучить представленные в них экспозиции», — уточняется в сообщении.

Путешествуя по сайту проекта, можно ознакомиться с десятью тематическими маршрутами:

«Узнавая Россию. ДНК регионов»;

«Комфортная жизнь в городе»;

«Аграрное богатство»;

«Наука и просвещение»;

«Здоровая Россия»;

«Цифровая Россия»;

«Технологичная Россия»;

«Природоград»;

«Ярмарки России»;

«Российская Арктика».

Выставка-форум «Россия» была открыта 4 ноября 2023 года. На ней были представлены достижения всех 89 регионов Российской Федерации. За время проведения выставки ее посетили 18,5 миллионов человек.

Президент Владимир Путин 1 июля 2024 года подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия», который призван сохранить наследие такого масштабного проекта, как выставка-форум «Россия» на всегда, а также продолжить традицию демонстрации достижений нашей великой страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на форум «Армия-2024» привезли трофейную технику ВСУ.