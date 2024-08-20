«Уже не жарко»: какой погода будет в Москве в ближайшие дни

Вильфанд: 21 августа погода в Москве будет сухой и теплой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Ночи в столичном регионе уже стали достаточно прохладными.

В среду, 21 августа, в Москве ожидается потепление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует NEWS.ru.

Синоптик отметил, что погода в Московском регионе в среду будет сухой и теплой, температура же поднимется на три градуса выше нормы.

«Со вторника и до четверга в Москве будет однородный режим погоды: ночные температуры — 12–15 градусов, а дневные — 24–26 градусов, местами завтра кратковременный дождь, а дальше преимущественно без осадков, температура на три градуса выше нормы», — уточнил Вильфанд.

Как уточнили в Гидрометцентре, 21 августа в Москве может наблюдаться переменная облачность. Осадков ожидать не стоит, а средняя температура воздуха составит 24–26 градусов по столице и 21-26 градусов — по области.

Однако, по словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, ночи на этой неделе, с 19 по 25 августа, будут очень прохладными. Средняя температура воздуха будет составлять от 10 до 15 градусов.

«Да и в дневные часы уже не жарко, воздух будет прогреваться до 21–26 градусов, что, впрочем, на 1–2 градуса превышает климатическую норму последней декады августа», — написал Леус в своем Telegram-канале.

При этом синоптик подчеркнул, что жаркая погода еще вернется в столицу. Так, на следующей неделе дневная температура превысит норму на 5-7 градусов и составит 25-30 градусов тепла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москву опять вернутся дожди, несмотря на потепление.