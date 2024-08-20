Фото, видео: Reuters / STRINGER; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Армия продолжает специальную военную операцию.

Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России освободили населенный пункт Нью-Йорк (до 2021 года — Новгородское. — Прим. ред.) Донецкой Народной Республики (ДНР). Это стратегически важный логический узел, сообщили в Минобороны РФ.

«Разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское», — говорится в сообщении.

Российские войска нанесли поражение бригадам армии Украины в районах населенных пунктов Торецк и Калиново ДНР. В результате ликвидированы более 585 украинских боевиков. Также уничтожены одна американская гаубица М777, по два авто и орудия Д-20, три танка и еще столько же Д-30.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский Су-34 ударил по пункту управления и складу ВСУ в Сумской области. Удар был нанесен при помощи авиационных бомб.