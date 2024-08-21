Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Они воздействуют напрямую на мозг.

От постоянных стрессов и нагрузок на психику может помочь смена рациона. Психотерапевт, кандидат медицинских наук Олег Гладышев рассказал изданию aif.ru, какие продукты положительно влияют на ментальное здоровье.

Как объясняет специалист, по факту любой продукт является антидепрессантом, так как он оказывает влияние на рецепторы во рту. Они отвечают за выработку эндорфинов — гормонов радости и удовольствия, а соответствующие механизмы вырабатываются в мозге еще в младенчестве. Именно поэтому новорожденные успокаиваются, когда им дают грудь или пустышку.

У взрослых людей ситуация аналогичная — еда, воздействуя на пищевые рецепторы, вызывает у человека чувство спокойствия и удовольствия. При этом некоторые блюда вызывают более ярко выраженный эффект.

Так, например, шоколад, в котором содержится большое количество быстрых углеводов, блокирует стресс уже в первые несколько минут. Вследствие этого, шоколад можно использовать, как «скорую помощь» при плохом настроении. Эксперт советует выбирать те плитки, в которых содержится хотя бы 70% какао.

Если же вам нужно подправить ситуацию со стрессом на длительном промежутке времени — психиатр рекомендует внести корректировки в свой ежедневный рацион.

«На первое место я бы здесь поставил мясо. Чем оно хорошо? Медленно переваривается и выбрасывает энергию постепенно. При этом в нем есть и белок, и витамины, и минералы. Поэтому обычно мы рекомендуем употреблять мясо в первую половину дня, чтобы потом человек дольше эмоционально и физически был в норме», — объяснил психотерапевт.

Так, например, отличным средством от тревоги будет антистрессовый завтрак. Специалист рекомендует начинать день с бутерброда с отварной говядиной, овощами и зеленью, а также чашечки чая или кофе.

Еще одним полезным для вашей психики блюдом является каша. Крупы медленно перевариваются, благодаря чему организм дольше насыщается энергией. В так любимой у нас в стране гречке содержится вещество триптофан, которое является предшественником серотонина и отвечает за улучшение настроения.

Врач также советует регулярно употреблять кисломолочные продукты, которые благоприятно воздействуют на микрофлору кишечника и общее состояние человека. Морепродукты, которые восполняют нехватку йода и витамина D, а также свежую зелень, предотвращающую депрессию.

«В свежей зелени, сезонных ягодах, в частности чернике, много полифенолов — это антиоксиданты, которые, в том числе, защищают мозг от стресса, — добавляет врач. — Орехи и семечки тоже будут полезны против депрессии, помогут отвлечься от тревоги и волнения. К тому же грецкие орехи способствуют хорошему либидо. Достаточно всего 30 г орехов в день», — подытожил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие привычки «отбирают» витамины.