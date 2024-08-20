Трое фигурантов дела о теракте в «Крокусе» разрыдались в суде

Фото, видео: 5-tv.ru

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Состоялось очередное судебное заседание по делу о трагедии, в которой погибли около 150 человек и еще сотни пострадали.

Фигуранты дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» разрыдались в ходе очередного судебного заседания. Кадры из суда Москвы публикует 5-tv.ru.

Обвиняемых в совершении террористического акта Алишера Касимова*, Исроила, Диловара* и Аминчона* Исломовых привели в зал суда в наручниках. Фигуранты во время заседания расплакались в кабине для подсудимых.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Боевики с автоматами в руках открыли по людям еще до начала концерта группы «Пикник». Они расстреливали людей в упор, а потом устроили пожар, из-за чего концертный зал полностью сгорел. По последним данным, погибли 145 человек, пострадали — 551.

По делу о теракте проходит 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы, а еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Ранее 5-tv.ru писал, что в суде Москвы продлили арест еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе» на три месяца — до 22 ноября.

* — занесены в реестр террористов и экстремистов России