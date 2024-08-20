Цены не отличаются от московских: почему красная икра так резко подорожала

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Килограмм продукта на рынке можно купить в лучшем случае за восемь тысяч рублей.

Красная икра в этом году резко подорожала. Причем даже на Камчатке, где добывают около 80% этого деликатеса в стране, цены сейчас не отличаются от московских. Килограмм икры на рынке можно купить в лучшем случае за восемь тысяч рублей. За оптовую партию продавцы готовы скинуть тысячу рублей.

Главная причина, по словам экспертов, — сокращение улова. Этой ситуацией пользуются недобросовестные производители. Так, особенно в центральных регионах страны часто можно купить свежую икру, перемешанную с прошлогодней.