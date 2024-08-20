В Москве задержали основателя онлайн-курсов по арбитражу Сидоропуло

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Клиенты обвинили блогера в мошенничестве.

Правоохранители задержали в Москве блогера и основателя онлайн-курсов по арбитражу Андрея Сидоропуло. Об этом сообщила пресс-служба прокуратура столицы в Telegram-канале.

Указывается, что Сидоропуло в статусе индивидуального предпринимателя, действуя с соучастниками из корыстных побуждений, продал пользователям авторские образовательные курсы, гарантируя их оригинальность. Себя блогер рекламировал как высококлассного специалиста в арбитражной сфере. Он своим клиентам также обещал личную поддержку, ответы на вопросы, вести прямые эфиры и общий час с учениками. Гарантировал не только высокий доход вообще, а еще заработок во время обучения.

Для проведения курсов Сидоропуло вместе с соучастниками создал интернет-ресусрс, организовал рекламную кампанию, а также открыл для очного обучения офисы в Москве и Краснодаре. Блогер еще предусмотрел получение дохода: деньги приходили в рамках подписанных онлайн-договоров оферты на оказание платных образовательных услуг.

В результате не меньше 40 человек стали жертвами махинаций Сидоропуло. Они заплатили за курсы всего более восьми миллионов рублей.

«Пострадали не менее 40 граждан, которые платили за образовательные программы, гарантирующие высокий доход, денежные средства в размере от 48,8 до 389,9 тысяч рублей, а всего более 8,3 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Сидоропуло задержан, ему предъявлено обвинение в совершении мошенничества в составе группы. Соответствующее документы поставили в прокуратуру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенники втягивают жертв в преступление. Преступники крадут деньги и отмывают или обналичивают их через случайных людей. При этом их хитрым образом запугивают.