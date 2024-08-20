Кто хочет стать миллионером: как заработать свою первую шестизначную сумму

Экономист Лобода: средний россиянин может накопить миллион за восемь лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сколько времени на это потребуется?

Среднестатистический россиянин может заработать свой первый миллион в течение всего восьми лет. Об этом рассказал экономист Андрей Лобода в беседе с изданием Газета.ру.

По словам специалиста, со средней зарплатой в 73 тысячи рублей, при отсутствии других доходов и откладывании на депозит около десяти тысяч рублей в месяц, рядовой житель России медленно, но верно способен накопить один миллион рублей.

Ускорить же процесс практически на четверть можно, положив около 120 тысяч рублей на долгосрочный вклад под 18% годовых. В таком случае заветный миллион может стать вашим уже через шесть лет.

Если же ваши доходы позволяют откладывать большие суммы, то эксперт порекомендовал копить по 50 тысяч рублей в месяц, тем самым достигнув цели уже через полтора года. Однако такой вариант подходит не всем. Скорее всего, он будет актуален для успешных игроков на бирже или арендодателей, которые сдают одну или несколько квартир.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как россияне могут получать по три пенсии.