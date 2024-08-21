Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Существует несколько версий возникновения триколора.

День «государственного триколора» или День Государственного флага Российской Федерации традиционно отмечают 22 августа. Подробнее об истории главного символа нашей страны, о том, какие изменения он претерпевал с течением времени, а также о традициях этого праздника — в материале 5-tv.ru.

История Дня Государственного флага Российского Федерации

Над Белым домом в Москве 22 августа 1991 года впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать «полотнище из… белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России.

С тех самых пор ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага, установленный на основании Указа Президента № 1714 от 20 августа 1994 года «в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага, овеянного славой многих поколений россиян, и в целях воспитания у нынешнего и будущих поколений граждан России уважительного отношения к государственным символам».

Однако история российского флага началась задолго до этого дня. Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел», построенном в 1667–1669 годах на Дединовской верфи.

Законным же «отцом» триколора признан Петр I. (20) 31 января 1705 года он издал Указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам нарисовал образец и определил порядок горизонтальных полос.

Но официальный статус флаг приобрел только в 1896 году, когда накануне коронации Министерство юстиции определило, что национальным должен «окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой».

В апреле 1918 года советское правительство по инициативе Якова Свердлова приняло решение упразднить триколор и заменить его на революционно-красное полотнище, и более 70 лет государственным флагом являлся красный стяг. 22 августа 1991 года российские парламентарии отменили вердикт коммунистов, благодаря чему историческое знамя заняло свое почетное место в официальных и торжественных событиях Российской Федерации.

Почему российский флаг бело-сине-красный?

Доподлинно неизвестно, почему для флага России были выбраны именно эти три цвета, однако историки убеждены, что у каждого из кусочков российского символа есть свой смысл. По одной из версий, белый означает свободу, синий — Богородицу, покровительствующую России, красный — державность.

Другая версия гласит, что белый символизирует благородство и чистоту, синий — честность и верность, а красный — смелость, мужество и великодушие, присущие русским людям. Красный также принято интерпретировать как цвет крови, пролитой русскими воинами за Отечество.

Традиции Дня Государственного флага Российской Федерации

Этот праздник не признан выходным днем, однако, традиционно, в эту дату во всех городах России проходит множество торжественных и развлекательных мероприятий. Власти областей и муниципалитетов устраивают красочные концерты с выступлениями самых ярких и известных звезд российского шоу-бизнеса, а в перерывах между номерами ведущие рассказывают зрителям об истории нашего главного государственного символа.

Также часто автолюбители в этот праздник проводят традиционные автопробеги, патриоты устраивают и митинги. На улицах россиянам раздают сувениры в цветах триколора, а в больших городах устраивают салюты.

Этот день призван напомнить россиянам, какая у нашей страны долгая и интересная история, а также о том, как важно ее знать, помнить и сохранять для потомков.

Интересные факты о Государственном флаге Российской Федерации

У российского флага есть свой собственный ГОСТ. Он строго регламентирует оттенки, которые можно использовать при изображении триколора.

В 2013 году жители Владивостока решили устроить флешмоб и выстроились в огромный российский флаг, длина которого составила 700 метров. Это событие было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

По легенде, во времена императора матросов, которые не знали наизусть цвета российского флага, жестокого наказывали. Чтобы запомнить, как выглядит флаг, они придумали для себя шпаргалку — «БеСиК» — белый, синий, красный.

Российский флаг нельзя изображать и вывешивать на зданиях без особого разрешения. Триколор запрещено размещать в рекламе или на элементах одежды. Он всегда поднят над правительственными зданиями, а также над кораблями, которые находятся во внутренних водах России.

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