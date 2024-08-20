Уголовное дело возбудили против блогера Поднебесного за видео со школьницей

Фото: Telegram / Поднебесный / underskysun

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До этого его раскритиковали пользователи Сети и глава Лиги безопасного интернета.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против новгородского блогера Алексея Поднебесного по факту действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на СК РФ по Петербургу.

Сообщается, что уголовное дело возбудили по двум статьям: «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Развратные действия».

Отмечается, что 46-летнего блогера уже задержали в Петербурге, доставив в следственный отдел.

Предположительно, причиной возбуждения уголовного дела выступил факт публикации видео с Поднебесным и 15-летней школьницей из Петербурга. При этом на отдельных кадрах было видно, как мужчина трогал подростка за интимные места.

Стоит добавить, что в Telegram-канале блогера была опубликована запись — в ней утверждалось, что Поднебесному «в срочном порядке» ищут адвоката.

В тот же день глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ответила на многочисленные жалобы со стороны пользователей Сети. Она заявила, что видео действительно вызывает «серьезные вопросы». Мизулина подчеркнула, что несовершеннолетняя должна была пойти в восьмой класс.

Вскоре после этого СК начал проверку в отношении новгородского блогера.

Ранее 5-tv.ru писал, что СК предъявил обвинение супругу фигурантки дела о торговле детьми в Москве.