«Унижаешь других женщин»: поклонники раскритиковали Трусову за шуточный ролик

Поклонники фигуристки Трусовой раскритиковали ее за шуточное видео со свадьбы

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Фигуристка в минувшую субботу вышла замуж.

Поклонники раскритиковали олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Александру Трусову за шуточное видео со свадьбы с коллегой по льду Макаром Игнатовым. В опубликованном на странице в социальных сетях ролике прозвучала популярная реплика из TikTok.

«А теперь запомни. Ты теперь женат, у тебя есть жена, а кругом одни *****», — произносит голос за кадром на видео.

Вскоре после этого клип пропал из официального Telegram-канала фигуристки. Один из комментаторов звезды указал на «душераздирающее» содержание видеоролика и подчеркнул, что это «унижение других женщин». Такие слова приводит издание Sport24.

Отдельные поклонники высказались в защиту фигуристки Александры Трусовой. Фото: Instagram* / avtrusova

Важно отметить, что с этим мнением оказались согласны не все поклонники. Один из комментаторов подчеркнул, что спортсменка не обязана быть «святой» — она обычный человек, который любит юмор.

«Она такой же обычный человек, который так же любит юмор, такое ощущение, будто вы так не шутите», — написал один из фанатов Трусовой.

Причем некоторые отметили «ужасную» озвучку в опубликованном видео, призвав 20-летнюю фигуристку повзрослеть. Отдельные комментаторы высказались в нейтральном ключе, расстроившись, что Трусова просто «испортила» видео со свадьбы.

«Эх. Такую красоту такими словами портить не стоило», — написала поклонница.

Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова 17 августа. Церемония прошла в торжественной обстановке. На свадьбе молодоженов окружали только близкие и друзья. Отношения Александры и Макара начались всего полгода назад. Несмотря на молодость и короткий срок знакомства, пара решилась на этот ответственный шаг.

Ранее 5-tv.ru писал, как Александра Трусова решила надеть на свадьбу платье, которое в сумме весило — 15 килограммов.

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